Lucro da H&M diminui 2% para 325 milhões de euros até maio

A H&M fechou a primeira metade do exercício fiscal (de dezembro a maio) com um lucro de 3.828 milhões de coroas suecas (325,2 milhões de euros), valor que traduz uma descida de 1,8% em termos homólogos.Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a cadeia de moda sueca indica que "o resultado foi negativamente impactado pelos custos das matérias-primas e dos fretes, por um dólar forte, pelos crescentes preços de energia e pelos efeitos da liquidação das operações na Rússia".Não obstante, no cômputo dos seis meses terminados em maio, as vendas da H&M subiram 9% para 122.488 milhões de coroas suecas (10.411 milhões de euros)."Estamos a dar passos importantes em direção aos nossos objetivos. As coleções de verão têm sido bem recebidas e o terceiro trimestre arrancou bem. As condições para um maior crescimento, assim como para a rentabilidade continuam a seguir um rumo favorável", afirmou a CEO, Helena Helmersson, citada no comunicado que acompanha os resultados financeiros.A H&M contava com 4.399 lojas em todo mundo, menos 303 face ao período homólogo, com a maioria a dizer respeito ao facto de as operações do grupo terem encerrado definitivamente a 30 de novembro na Rússia e na Bielorrússia.