APCC: Não há centros comerciais a mais em Portugal

Sampaio de Mattos refere também que as características do país, com a população concentrada no litoral, limita as áreas geográficas que possam atrair investimento em novos centros comerciais.

"Salvo situações que neste momento não prevejo, em Portugal não é fácil encontrar locais onde se diga ‘aqui faz sentido, há necessidade de um novo espaço comercial para servir as populações de uma determinada área de influência’. As cidades que poderiam ter estas unidades comerciais já as têm. E não há muito mais locais onde isso possa acontecer", detalha.