Auchan oferece aos colaboradores 25 dias de férias no próximo ano

A Auchan vai voltar a oferecer 25 de férias anuais aos trabalhadores, a partir de 2023. O anúncio foi feito ao Eco pela diretora de recursos humanos da empresa, Clara Costa, para quem a decisão promove o bem-estar e o tempo de descanso dos funcionários.



No total a Auchan tem 8.500 colaboradores, dos quais 90% têm funções nas lojas, e esta não é a primeira vez que a empresa decide aumentar os dias de férias dos seus colaboradores. Clara Costa disse ao Eco que "antes da Covid" a Auchan deu "mais dois dias de férias e foi algo que os colaboradores valorizaram muito, acho que até mais do que, às vezes, outro tipo de pequenos reconhecimentos".



Além da Auchan, também o Leroy Merlin concedeu 23 dias de férias aos seus trabalhadores.



De acordo com o Código do Trabalho, "o período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis." Ou seja, todos os trabalhadores têm direito a 22 dias úteis de férias por ano. No entanto, a lei prevê que através da convenção coletiva de trabalho o trabalhador pode ter direito a 25 dias úteis de férias, quando não apresentar qualquer falta ou tenha dado apenas um dia completo de falta justificada ou dois meios dias.