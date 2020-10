Café que foi de Avillez e é de Mourão vai vender sandes de pernil

"O Café Mais Antigo do Porto", ainda se lê na fachada do Progresso, foi inaugurado em 24 de setembro de 1899 e fechou no Natal de 2018, tendo então sido adquirido pelo grupo José Avillez.

Pouco tempo antes, o estrelado chef tinha comprado ao empresário Vasco Mourão o controlo (75%) do grupo portuense Cafeína, que é constituído por restaurantes como o Cafeína, o Terra, o Portarossa, o Margherita ou a Casa Vasco.

"No prédio do Café Progresso, que tem uma localização estrategicamente interessante, prevemos abrir o Cafeína Downtown até ao próximo verão, onde vamos criar cerca de duas dezenas de postos de trabalho", prometia Mourão ao Negócios, a 9 de janeiro do ano passado.

A ideia passava por replicar o conceito Cafeína no centro da cidade do Porto. Instalado numa charmosa casa do século XIX, na zona nobre da Foz, o Cafeína é o espaço mais internacional deste grupo de restauração, que Mourão recomprou a Avillez em junho passado.

Mas o tempo passou, a pandemia chegou, sem que o Cafeína Downtown tomasse conta do antigo Progresso.

"Não sei o que irei lá fazer, mas já não será Cafeína Downtown. Tenho tido algumas propostas para o imóvel. Admito até vender ou alugar", confidenciava Vasco Mourão ao Negócios, no final de julho passado.

Um mês depois, o dono do grupo de restauração Cafeína chegou a acordo com a sociedade luso-brasileira dona da Casa Guedes, à qual arrendou o imóvel, que se situa na Rua do Ator João Guedes, junto à Praça de Carlos Alberto.

"Fui abordado, no final de agosto, por um dos sócios da Casa Guedes, que tem em curso um projeto de expansão", contou Mourão ao Negócios.

"Interessa-me ter um inquilino em que perceba que tem um projeto que vai ter sucesso, sendo que a Casa Guedes é uma marca com muita força no Porto, que tem uma probabilidade grande de ter sucesso", explicou o empresário.

Confirmando que "a ideia do novo inquilino é replicar neste espaço o conceito original da Casa Guedes", Vasco Mourão encarou esta operação de arrendamento como uma boa solução em tempos de pandemia.

"É uma forma segura para minimizar o meu risco, pois vivemos tempos muito incertos", rematou.

Vinicius Fraga, um dos sócios da Casa Guedes, adiantou ao Negócios que o terceiro espaço desta pequena rede de restauração deverá abrir "no final de novembro, início de dezembro".

A Casa Guedes, conhecida por ter a sandes de pernil mais famosa do Porto, mantém a original na esquina da Praça dos Poveiros com o Passeio de São Lázaro, tendo aberto há um ano, a escassos metros da casa-mãe, um novo restaurante, num edifício de três andares.