Patrões apelam: “Está na hora de comprar calçado português”

"Está na hora! De comprar calçado português" é o slogan da campanha que a associação patronal do sector (APICCAPS) acaba de lançar, em plena pandemia da covid-19, a qual está a penalizar fortemente aquela que se apresenta ao mundo como "a indústria mais sexy da Europa", exportando mais de 95% da sua produção.



"Num momento inédito para marcas e consumidores, a APICCAPS lança campanha de sensibilização direcionada ao mercado nacional. Se até aqui, pela dimensão e viabilidade, o setor esteve vocacionado para a exportação, chegou o momento de se apoiar centenas de marcas de calçado portuguesas, responsáveis por 40 mil postos de trabalho", considera a associação, em comunicado.

É que o momento é bastante difícil para as fabricantes nacionais de sapatos. Ainda há poucos dias, o diretor de comunicação da APICCAPS descrevia ao Negócios a situação: "Nesta altura, tudo é profundamente incerto e dependerá da duração da pandemia. O que sabemos: vai ser um ano duro. Muito duro", assumia Paulo Gonçalves.

De acordo com o inquérito de conjuntura da APICCAPS, quase metade (46%) das empresas da desta indústria estão atualmente fechadas. "Mas deverão voltar ao trabalho regular em maio", sinalizava, então, Gonçalves.





Do total das empresas inquiridas, 92% reportavam um impacto negativo com a pandemia. Redução das encomendas (79%) e dificuldade de abastecimento das matérias-primas provenientes do exterior eram as grandes dificuldades apontadas.

Depois de uma década em que as exportações cresceram mais de 50%, o sector do calçado quebrou nos últimos dois anos, tendo fechado 2019 com vendas de 1,8 mil milhões ao exterior.

Voltando à campanha "Está na hora! De comprar calçado português", a APICCAPS avança que, no passado recente, o cluster português do calçado e artigos de pele investiu cerca de dois milhões de euros no reforço da sua presença online, sendo que a representação online através de site próprio tornou-se prioritária para cerca de 75% das marcas.

"Números que sobem para os 78% no caso das empresas de componentes para calçado e de artigos de pele e marroquinaria", ao passo que "a percentagem de empresas com site é ligeiramente crescente de acordo com a dimensão global de negócio".