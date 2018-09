Crescimento das vendas a retalho em Portugal foi o dobro dos parceiros do euro

O volume de negócios do comércio a retalho em Portugal cresceu 2,2% em Julho, face ao mesmo mês do ano passado, enquanto na Zona Euro a subida foi de apenas 1,1%.

As vendas a retalho em Portugal cresceram 2,2% em Julho, em relação ao mesmo mês do ano passado, uma subida que é o dobro da registada pelos parceiros da Zona Euro, revela o Eurostat esta quarta-feira, 5 de Setembro. Na região da moeda única este indicador avançou 1,1%, o que traduz um abrandamento face ao mês anterior (1,5%).



Portugal superou a evolução registada em grandes economias da região da moeda única, como a Alemanha, que registou um crescimento de 0,7%, e de Espanha, onde as vendas caíram 0,8%, mas ficou abaixo de França, por exemplo, que viu a actividade do retalho aumentar 2,7%.