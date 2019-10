Dona da Parfois ganha Mulher BPI

Manuela Medeiros, dona do império de moda e acessórios que tem mais de mil lojas em 65 países, ganhou a segunda edição do Prémio Mulher Empresária do BPI, e vai receber o galardão nos IWEC Awards, em novembro, na Índia, em conjunto com empresárias de mais de 20 países.