A Food Delivery Brands fechou o terceiro trimestre de 2022 com vendas de 958 milhões de euros, um aumento de 18% face ao período homólogo do ano passado e que fica 4,6% acima dos níveis pré-pandemia de 2019.

O grupo Food Delivery Brands, que detém marcas como a Telepizza ou a Pizza Hut, anunciou ter firmado um acordo de reestruturação e posto em marcha um projeto de financiamento interno, com detentores de obrigações sénior garantidas do grupo, para recapitalizar a dívida, noticia, esta sexta-feira, o La Informacion.Estes acionistas representam 67% do total, indicou o grupo que, desta forma, dá mais um passo na implementação da estratégia necessária para impulsionar o seu negócio e o crescimento futuro. Segundo o jornal espanhol, a proposta de refinanciamento e recapitalização da dívida existente inclui uma capitalização desses mesmos títulos.Os termos alcançados no acordo-quadro e para o financiamento interno, que são vinculativos, incorporam o compromisso dos obrigacionistas de proporcionar financiamento interno para cobrir a liquidez do grupo. Além disso, também inclui a extensão da suspensão temporária concedida a 16 de janeiro relativa ao pagamento dos juros das obrigações sénior, que venciam nessa data, até ao próximo dia 15 de abril."A assinatura destes acordos representa um novo marco na revisão estratégica implementada pelo grupo em finais de novembro de 2022 para analisar potenciais alternativas financeiras com os seus credores, de modo a fazer face ao impacto das adversas condições de mercado e impulsionar o crescimento futuro do grupo", sublinhou a Food Delivery Brands.No quadro da referida revisão estratégica, o grupo também levou a cabo nas últimas semanas a redefinição da sua aliança com a Yum! para se centrar em Espanha, Portugal, México Equador, Colômbia, Chile e Irlanda, com o objetivo de impulsionar o crescimento nestes mercados-chave e que aportam valor ao grupo.