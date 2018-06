Accionistas da Telepizza aprovam aliança com a Pizza Hut

A assembleia geral de accionistas da Telepizza aprovou esta quinta-feira, 28 de Junho, por unanimidade, o acordo com a Pizza Hut que prevê uma parceria nos mercados da América Latina, Caraíbas, Espanha, Andorra e Portugal, indicou a empresa espanhola em comunicado.

O acordo, alcançado em Maio, prevê que, com excepção do mercado brasileiro, o grupo dono da Telepizza vai passar a gerir as lojas franquiadas da Pizza Hut, embora se mantenham como marcas separadas.

A Telepizza tornar-se no principal franquiador da Pizza Hut, supervisionando praticamente mil lojas da marca norte-americana. Com esta aliança, a Telepizza quase duplica o número de lojas.

Ao longo dos próximos 10 anos, a Telepizza quer abrir 1.300 novas lojas e um total de 2.550 nos próximos 20 anos, a maior parte das mesmas sob a marca Pizza Hut. Por outro lado, a Pizza Hut vai tornar-se líder nos mercados da América Latina e das Caraíbas, já que passará a deter as lojas da Telepizza.

Em Portugal, a Pizza Hut é uma marca detida pela Ibersol, mas, segundo garantiu ao Negócios o presidente da Ibersol, António Pinto de Sousa, os contratos dos mais de 90 restaurantes Pizza Hut em Portugal "não são afectados" pelo acordo.

A Ibersol detém cerca de 90 lojas Pizza Hut no mercado português e a Telepizza em torno de 100 restaurantes. A conclusão da aliança está ainda dependente da aprovação dos reguladores.