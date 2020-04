A lista de lojas que disponibilizam o serviço e as condições de entrega estão disponíveis no site da rede Amanhecer. Lisboa, Faro e Santarém são os distritos com mais opções.



O serviço tem como objetivo "ajudar os 'vizinhos' das lojas a cumprir o isolamento social, minimizando assim o risco de exposição e contágio por covid-19", lê-se na nota da marca do grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce.

Cerca de 150 lojas da marca Amanhecer passaram a disponibilizar aos clientes a entrega das compras em casa. Numa nota enviada esta quarta-feira, a rede de lojas de proximidade do grupo Jerónimo Martins refere que o serviço está disponível em lojas presentes em 18 distritos de Portugal continental, Madeira e Açores.A rede Amanhecer dispõe de mais de 350 lojas a nível nacional, pelo que a entrega ao domícílio é restrita a cerca de metade dos estabelecimentos. Os clientes podem fazer as encomendas por telefone ou por email, e em alguns casos por WhatsApp ou Facebook. As entregas são gratuitas na maior parte das lojas, mas algumas impõem um valor mínimo, que oscila entre os 30 e os 50 euros em compras.