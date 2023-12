Rede Amanhecer atinge 600 lojas com abertura em Viseu

A rede de mercearias de bairro Amanhecer, que resulta de uma parceria entre o Recheio e retalhistas independentes lançada em 2011, abriu, esta quinta-feira, a loja número 600, no municipio de Sátão, no distrito de Viseu.



Trata-se de uma loja existente há mais de quatro décadas cujo formato foi convertido para dar lugar a uma loja Amanhecer, explica, num comunicado enviado às redações, a Jerónimo Martins, dona do "cash and carry".





Em 2011, o Recheio lançou um conceito de lojas de proximidade descrito como "inovador", que consiste na criação ou reconversão de lojas de comércio tradicional em que o proprietário tem total autonomia sobre o seu negócio (não é um modelo de "franchising), ao mesmo tempo que usufrui de vantagens como uma marca própria com um sortido que já conta com mais de 1.200 referências."É com muita satisfação que chegamos a este marco das 600 lojas, o que mostra o sucesso deste modelo de negócio, que já existe há 12 anos e que tem contribuído para o desenvolvimento do comércio tradicional em Portugal", afirma o director-geral de Operações do Amanhecer, German Barreto, citado na mesma nota."Este é um modelo que se tem adaptado ao mercado, integrando hoje na sua rede diferentes tipologias de lojas e de parceiros. Temos desde negócios familiares que vão passando de geração em geração, como este supermercado Flor do Sátão cujo proprietário, António Rodrigues, conta atualmente com a filha Fernanda Rodrigues para gerir o negócio, a empresários que têm vindo a crescer ao nosso lado, contando já com diversas lojas", reforça.A rede Amanhecer nasceu inicialmente com duas lojas - uma na Baixa Chiado e outra em Viana do Castelo - contando agora então com 600 distribuídas por todo o país.Segundo a Jerónimo Martins, o perfil dos parceiros é muito diverso: "alguns já tinham um negócio, por vezes passado de geração em geração, que converteram para Amanhecer para o modernizarem", enquanto "outros decidiram mudar de vida e iniciar este negócio", havendo ainda "os que têm vindo a expandir a sua rede e que já têm várias lojas Amanhecer".