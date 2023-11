Preço do azeite à produção em Espanha alivia, mas vai levar tempo a baixar junto do consumidor

O preço do azeite na produção começou a dar sinais de alívio em Espanha. Com o início da nova campanha, o valor pago pela indústria, por empresas como a Deoleo, Acesur o Dcoop, regista há um mês e meio descidas, caindo quase 5% desde meados de setembro até ao final de outubro, revelam dados do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol, citados pelo El Economista.



Segundo o jornal, na semana de 11 a 17 de setembro o preço era de 848,8 euros por cada 100 quilos de azeite virgem extra, quando na última de outubro correspondia a 810,1 euros.





Fontes do setor explicam que os lagares estão a mostrar maior flexibilidade na hora de negociar os preços porque as expectativas de produção são melhores do que no ano anterior, sendo de esperar que, com as últimas chuvas e à medida que a campanha iniciada em outubro avança, o preço comece a moderar aos poucos na origem.No entanto, não é de esperar uma mudança nesse sentido a curto prazo junto do consumidor. Como aliás, alertou Ignacio Silva, presidente da Deoleo, proprietária de marcas como Carbonell, Koipe ou Bertolli, os preços do azeite não devem começar a estabilizar até pelo menos junho, porque, apesar de o montante que se paga na origem estar a diminuir, levará tempo a que se transfira ao longo da cadeia de valor.