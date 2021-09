EUA ensaiam ponto final na guerra das tarifas do aço com a Europa

Os Estados Unidos apresentaram à União Europeia uma proposta inicial para pôr termo a uma disputa de mais de três anos relativa ao aço que importam do bloco dos 27, avançou a Bloomberg. Washington abre assim caminho a uma esperada solução ainda este ano.

A proposta, sublinha a agência noticiosa citando uma fonte conhecedora do processo, envolve um sistema de contingente pautal.

Os contingentes pautais permitem importar quantidades predeterminadas de um produto com direitos de importação inferiores (direitos contingentários) aos direitos normalmente previstos para esse tipo de produto. Mas quando o volume de importações definido for superado, os direitos aduaneiros também encarecem.

Ambas as partes irão debater esta questão no encontro inaugural do Conselho EUA-UE de Comércio e Tecnologia, que se realiza a 29 de setembro em Pittsburgo. Nessa ocasião, refere a Bloomberg, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a secretária do Comércio, Gina Raimondo, e a representante do Comércio dos EUA, Katherine Tai, reunir-se-ão com dois vice-presidentes executivos da Comissão Europeia, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis.

A Comissão Europeia confirmou com os seus congéneres norte-americanos que deseja encontrar uma solução antes de 1 de dezembro, referiu à Bloomberg um porta-voz de Bruxelas sem dar mais pormenores pelo facto de as conversações estarem a decorrer.

Recorde-se que as investigações dos EUA às importações de aço e alumínio, conduzidas durante a presidência de Donald Trump, levaram – a 31 de maio de 2018 – ao anúncio de novas taxas alfandegárias sobre estes metais, de 25% e 10% respetivamente, o que provocou retaliações dos principais parceiros comerciais alvo destas tarifas, nomeadamente a União Europeia, Canadá e México.

Um ano depois, os EUA retiraram estas tarifas adicionais impostas ao Canadá e México, após um entendimento entre os três países com a revisão do Tratado de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).