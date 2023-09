Fnac reforça aposta no público universitário com loja no "campus" da Nova SBE em Carcavelos

Leia Também Acordo da Fnac com Livraria Barata é válido por 12 anos e "piloto" para potenciais réplicas

A Fnac inaugura, esta terça-feira, uma loja no "campus" da Nova SBE em Carcavelos, a segunda loja da marca dentro de um meio universitário.Em comunicado, enviado às redações, a retalhista indica que a oferta do novo espaço, com uma área de 90 metros quadrados e que vai funcionar das 09h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira, estará direcionada para as necessidades do público universitário, nomeadamente através da venda de livros técnicos em inglês e português, papelaria, produtos técnicos, como equipamentos e acessórios, som, hardware, telecomunicações e tops de vendas de jogos.Em paralelo, há também a possibilidade de experimentação das novidades tecnológicas em loja e estarão ainda à disposição os serviços de bilheteira, tax free, cartão aderente, cartão oferta, gift cards, planos de proteção, assim como a possibilidade de pagamento a crédito para os utilizadores de cartão Fnac, refere a empresa."A Fnac quer continuar a ser uma marca referência para todos os portugueses e a comunidade universitária é, sem dúvida, um público de quem queremos estar mais próximos. Com a abertura deste espaço, a FNAC não só reforça o formato de loja universitária, como dá um sólido passo nesta sua caminhada ao unir-se à Nova SBE", refere o diretor-geral da Fnac Portugal, Nuno Luz, citado na mesma nota.Este é o segundo espaço Fnac em ambiente universitário, depois de, em 2015, ter aberto uma loja no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.