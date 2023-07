Fnac ocupa loja da Bertrand no Alameda e atira livraria para a antiga Oysho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inaugurado em maio de 2005, o centro comercial "colado" à casa do FC Porto fez parte, no ano seguinte, do negócio da venda dos "shoppings" da marca Dolce Vita pelo grupo Amorim à espanhola Charmartín, numa operação então avaliada em 500 milhões de euros.

Com a falência da Charmartín, o portfólio Dolce Vita foi desmembrado, indo parar a mãos internacionais, com todas os seus activos a adoptarem novos nomes.

Foram os casos dos ex-Dolce-Vita em Vila Real, Coimbra e Porto, adquiridos à "private equity" norte-americana Lone Star, no final de 2015, pela DWS Investments, sociedade gestora de fundos do Deutsche Bank.

A DWS começou por mudar o nome aos três "shoppings", com o de Vila Real a ser rebatizado de Nosso Shopping, o de Coimbra de Alma Shopping e o do Porto de Alameda Shop & Spot, os quais viriam a passar por um processo de revitalização, tendo a intervenção no da Invicta representado um investimento da ordem dos 10 milhões de euros.

Num contexto de alta rotatividade vivida neste centro comercial localizado junto ao Estádio do Dragão, a Bertrand manteve-se sempre firme, desde o primeiro dia da inauguração do "shopping", num muito nobre espaço situado no primeiro piso.

Mas eis que a loja número 112 do Alameda, que teve a Bertrand como inquilina durante mais de 18 anos, foi ocupada pela Fnac.

Com uma área de 599 metros quadrados, empregando uma dúzia de pessoas, corporiza agora a 35.ª loja da cadeia francesa de artigos de cultura, tecnologia e lazer, cuja inauguração ocorreu na passada quarta-feira, 19 de Julho.

A atração desta âncora para o Alameda não significa que este centro comercial tenha perdido o nome da mais antiga e maior rede de livrarias em Portugal.

O Negócios sabe que está prevista a passagem da Bertrand para o segundo piso do "shopping", onde irá morar no espaço da loja 223, que teve como última inquilina a Oysho, marca de roupa do grupo espanhol Inditex.