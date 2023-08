Autoridade da Concorrência dá "OK" a compra da MediaMarkt pela Fnac

Leia Também Fnac Darty vai comprar MediaMarkt

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à aquisição da MediaMarkt Portugal pela Fnac, por considerar que não é passível de criar "entraves significativos" à concorrência.Num breve comunicado, divulgado esta terça-feira, a AdC diz que o seu conselho de administração deliberou em adotar uma decisão de "não oposição" à operação de concentração, da qual foi notificada a 5 de maio, "uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".Em causa está a aquisição da 100% da MediaMarkt Portugal, o que inclui as dez lojas, o negócio online e a integração de um universo de aproximadamente 450 colaboradores, um negócio cujo valor não foi divulgado.No último exercício financeiro (2021/2022), a empresa que opera na distribuição retalhista de eletrodomésticos e eletrónica de consumo registou um volume de vendas na ordem dos 140 milhões de euros.O acordo para a aquisição firmado com a MediaMarktSaturn (subsidiária da Ceconomy que detém uma participação minoritária de 24% na Fnac Darty desde 2017) foi anunciado em meados de abril.Para a Fnac, o controlo exclusivo da MediaMarkt, que entrou no mercado português em 2004, permitirá "abrir um novo capítulo de expansão bem-sucedida".A Fnac, que tem uma rede de 35 lojas Fnac, seis centros PC Clinic e uma loja Nature et Découvertes, além do "site", fechou 2022 com uma faturação na ordem dos 370 milhões de euros, o melhor resultado de sempre da cadeia de origem francesa que conta com 25 anos de operação em Portugal.