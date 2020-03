Futebolista português do AEK de Atenas abre “sports bar” em Gaia

Paulinho e André Simões, os dois portugueses que alinham no AEK, foram titulares no último jogo para campeonato de futebol grego, contra o Panioninos, que acabou empatado 1-1, com a equipa de Atenas a segurar o terceiro lugar, apurando-se para disputar o titulo de campeão grego.

Simões agarrou a titularidade no AEK, mas ainda há pouco mais de um ano vivia dias difíceis na Grécia.

Portista assumido, formado no FC Porto e Leixões, passou ainda por clubes como o Padroense, Santa Clara e Moreirense, tendo saído do clube de Moreira de Cónegos para a sua primeira experiência no estrangeiro.

Ao serviço do AEK desde o verão de 2015, foi afastado dos relvados pelo presidente do clube, em novembro de 2018, por não concordar com os termos do contrato, e ficou na lista de saída.

O braço de ferro acabou há cerca de um ano, em fevereiro de 2019, quando o atleta acabou por renovar com o AEK até 2023.

Com a garantia de que deverá ficar por Atenas mais três anos, pelo menos, André Simões decidiu investir na sua terra natal, Vila Nova de Gaia, onde acaba de abrir um restaurante-bar inteiramente dedicado ao desporto, tendo como sócios dois amigos - Albano Pereira, formador na Escola de Hotelaria de Viana, e Tiago Assis, empresário no setor das telecomunicações.

Localizado na gaiense Rua do Jardim, onde funcionava uma padaria e que, há duas décadas, acolhia o conhecido bar Irreverente, o novo espaço chama-se Tribuna Sports Bar, dispõe de 85 lugares sentados, balcão 360 graus "com mais de 15 referências de cerveja internacional premium", 16 televisores com projeção de jogos nacionais e internacionais "all day long", uma sala privada com duas TV’s exclusivas, e, ainda, um "spot" para a prática de boxe.

Foi precisamente num dos seus convívios em "sports bars" que os três amigos de longa data perceberam que o desporto e a restauração os unia e que tinham tudo para criar o seu "sports bar" de sonho.

"Sempre apreciámos este conceito, mas sabíamos que havia uma lacuna no mercado. Existe pouca oferta e a que havia não nos preenchia as medidas, pelo que o objetivo foi pensar no consumidor habitual destes espaços, otimizando ao máximo o conceito para superar as expectativas deste público conseguindo ainda atingir outros curiosos e entusiastas", explica Albano Pereira, em comunicado.

"No fundo, acreditamos que o Tribuna pode agradar a qualquer grupo de amigos que aprecie desporto e não só. Investimos vários esforços no sentido de melhorar a oferta fora do core desportivo - nomeadamente restauração e bar - para que qualquer ‘foodie’ ou fanático por cervejas, por exemplo, se sinta bem na nossa companhia", afirma Tiago Assis.

Porquê Gaia? "O estudo da localização foi dos mais exaustivos, mas vimos em Vila Nova de Gaia a possibilidade de nos desviarmos da sobrelotada movida portuense sem deixarmos de estar perto", justifica Pereira.

"Há muito público aqui que, por falta de alternativas, vai para o Porto… Acreditamos que o Tribuna pode permitir a virada no jogo, ainda por cima quando estamos junto aos principais acessos da cidade", sinaliza.

Entretanto, afiança a gerência, o "Hall of Fame" do Tribuna conta já com uma camisola do Ronaldo autografada e as luvas do Ângelo Girão, guarda-redes da seleção nacional de hóquei.

Questionados sobre o valor do investimento no Tribuna Sports Bar, os sócios "não pretendem avançar com valores".