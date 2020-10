Ibersol cria 25 empregos na terceira vez que faz soar o sino da Taco

Depois das primeiras duas aberturas, no Almada Fórum e no NorteShopping, no final do ano passado, a Ibersol inaugura esta quarta-feira, 14 de outubro, o terceiro restaurante em Portugal da Taco Bell, famosa marca norte-americana de inspiração mexicana, conhecida pelos tacos, burritos e quesadillas.

O novo restaurante da Taco Bell está instalado no Mar Shopping, em Matosinhos, e permitiu a criação de 25 novos postos de trabalho, destaca a Ibersol, em comunicado.





"Desde o seu arranque em Portugal, a Taco Bell tem recebido uma forte aceitação, pelo que a expansão da marca faz todo o sentido. A Taco Bell é uma marca jovem e irreverente com restaurantes de inspiração mexicana com ambiente californiano", realça João Falcão, diretor de marketing do grupo Ibersol.

Classificada como a maior marca mundial de "fast food" de cozinha mexicana, a Taco Bell fatura anualmente nove mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros), registando "mais de 40 milhões de clientes semanais", operando 7.400 restaurantes, dos quais 425 em 27 mercados fora dos Estados Unidos.

A meta para o próximo ano é chegar a vendas superiores a 15 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros) e mais de nove mil restaurantes em todo o mundo, dos quais mil fora do território norte-americano.

A Taco Bell é detida pela Yum! Brands, que é também proprietária das cadeias KFC ou Pizza Hut, marcas de restaurantes que são exploradas pela Ibersol em Portugal e em Angola.

A Ibersol, sociedade detida por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, tem sido bastante penalizada pela pandemia da covid-19, tendo fechado os primeiros seis meses deste ano com prejuízos de 33,4 milhões de euros, enquanto as vendas registaram uma quebra homóloga de 39,6%, para 133,6 milhões de euros.