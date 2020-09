Ibersol mete mais carne no grelhador com o True American Barbecue

Apesar de os efeitos da pandemia da covid-19 continuarem a penalizar fortemente a performance da Ibersol, que registou prejuízos de 33,4 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, a empresa portuguesa que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut, não levanta o pé do acelerador na abertura de novos espaços em Portugal.

Depois de se estrear em Portugal, em janeiro de 2018, no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, o Ribs – True American Barbecue chega esta quarta-feira, 30 de setembro, à margem sul do Tejo, instalando-se no Almada Fórum.

As BBQ Ribs (costelinhas com molho de churrasco), servidas em prato ou sanduíche, são o prato mais conhecido da marca.

"De destacar que os grelhadores do Ribs utilizam 100% carvão de azinho, com a personalidade, a atitude e o sabor da verdadeira essência do churrasco americano", destaca a Ibersol, em comunicado.

Com esta nova abertura no Almada Fórum, a marca vai criar 12 novos postos de trabalho, realça a Ibersol, que explora em Espanha 32 restaurantes desta marca fundada em 1968.

Entretanto, "apesar dos mais recentes sinais positivos de recuperação, não se pode excluir que a propagação da pandemia covid-19 possa vir a obrigar a um abrandamento do ritmo de retoma, de forma não homogénea, em função das localizações e segmentos de negócio", admite a Ibersol, no comunicado das contas do primeiro semestre divulgado, esta terça-feira, junto da Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Apesar da incerteza quanto ao desenvolvimento da pandemia e tendo em conta a situação atual, a nossa perspetiva aponta para uma redução do volume de negócios anual em cerca de 35%", projeta a Ibersol, que faturou 133,6 milhões de euros na primeira metade de 2020, menos 39,6% do que em igual período do ano passado.