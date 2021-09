"Ikea" japonês da China abre loja no Porto e quer ter 20 em Portugal

O "fenómeno" mundial Miniso, também conhecido como o "Ikea" japonês, que em Espanha já conta com quase 40 das mais de 4.300 lojas que tem em cerca de 90 países, chegou a Portugal em plena pandemia.

De inspiração japonesa mas integrada num grupo chinês, a Miniso estreou-se no mercado português em janeiro passado, com a abertura de uma loja no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, tendo a segunda sido inaugurada no mês passado, na Póvoa de Varzim.

O Porto foi a cidade escolhida para abrir a terceira loja da Miniso, uma marca japonesa de "fast-fashion" e de design minimalista,especializada em produtos da gama "lifestyle" e com coleções exclusivas de insígnias mundialmente famosas como a Marvel, a Disney ou a Rua Sésamo.

O novo espaço da Miniso na Invicta, que tem uma área de 280 metros quadrados, foi instalado na Praça D. João I e a sua aquisição foi assessorada pela Savills, revela esta consultora imobiliária, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, 28 de setembro, adiantando que "a marca japonesa planeia abrir um total de 20 lojas" em Portugal.

"Quando percebemos a proposta da Miniso de trazer até Portugal produtos que misturam as lembranças da infância de muitos, como a Rua Sésamo e a Disney, até peças com design inovador, algumas destas premiadas pelo IF Design Awards e às quais se acrescentam a elevada qualidade de materiais e os preços acessíveis, percebemos que estávamos perante uma equação de sucesso. Foi imediata a vontade de conseguirmos dar resposta ao desafio de acompanhar uma marca como a Miniso", afirma Vera Barata, "retail consultant" da Savills Portugal.

"Para identificar um espaço onde coubesse todo este mundo de tendências, no Porto, procurámos uma localização que fosse marcada pelo mix de referências, entre o retro e o contemporâneo. Foi assim que encontrámos a nova loja da Miniso, na emblemática Praça D. João I, bem próximo do intemporal Teatro Rivoli e do icónico café ‘A Brasileira’", realça a mesma responsável daquela consultora imobiliária.