Intermarché abre supermercados no Seixal e Barcelos em investimento de 10,8 milhões que cria 150 empregos

O Intermarché abre esta quinta-feira, 24 de setembro, um novo supermercado em Fernão Ferro no concelho do Seixal, e outro em Barcelos. As novas lojas representam um investimento de 10,8 milhões de euros e vão gerar cerca de 150 postos de trabalho, indica em comunicado a insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros.



A nova superfície comercial em Fernão Ferro tem um área total de 1.500 metros quadrados e inclui serviço de lavandaria, papelaria, cafetaria, secções de takeaway, peixaria, talho, saúde e bem-estar, garrafeira e animal.



Os clientes terão ainda ao dispor um posto de combustível e um posto de carregamento de veículos elétricos.



"É com uma enorme satisfação e sentimento de dever cumprido que, perante o cenário que atravessamos, inauguramos uma nova superfície comercial com todos os produtos e serviços que respondem às necessidades de quem nos visita", refere Mário Carvalho, responsável do Intermarché de Fernão Ferro, citado no comunicado.



"Este projeto, fruto de um investimento de 5,5 milhões de euros, vai permitir criar 60 novos postos de trabalho, o que terá um impacto muito positivo, dinamizando a nossa região e contribuindo para a economia local", sublinha o responsável.



Já a nova loja em Barcelos situa-se junto ao estádio Cidade de Barcelos e conta com uma área de dois mil metros quadrados, tendo representado um investimento de 5,3 milhões de euros e vai gerar 86 empregos.



O espaço comercial no Minho conta com loja online, serviço de entregas ao domicílio, lavandaria, cafetaria e takeaway e ainda um Bricomarché. A loja dispõe ainda de um posto de combustível, pontos de carregamento para veículos elétricos e uma área reservada para autocaravanas.