Intermarché abre loja em Olhão, num investimento de 3 milhões de euros

O Intermaché vai inaugurar uma nova loja em Moncarapacho, no município de Olhão, reforçando a presença da insígnia alimentar do grupo Os Mosqueteiros no Algarve, onde já detém 28 pontos de venda.Esta nova loja, com um total de 920 metros quadrados, resulta de um investimento de 3 milhões de euros e vai permitir a criação de 36 postos de trabalho na região. O novo espaço comercial vai ser inaugurado esta quinta-feira, dia 24."É para nós uma enorme honra contribuir para a dinamização desta localidade, reforçando a presença do Intermarché no Algarve. Com a abertura deste ponto de venda, garantimos, diariamente, a oferta dos melhores produtos e dos serviços que os nossos clientes procuram", diz Nelson Domingos, responsável do Intermarché de Moncarapacho, acrescentando o contributo "para a criação de oportunidades de emprego" que, segundo este responsável, "frá a diferença na economia local desta região."Esta nova loja contará com serviços como lavandaria, tabacaria, payshop, entre outros, além de uma cafetaria e secções de takeaway.