Jerónimo Martins estuda compra de concorrente na Polónia

A Jerónimo Martins está a estudar a aquisição de uma concorrente na Polónia, a Piot i Pawel, segundo noticia o jornal económico polaco Rzeczpospolita, citado pela agência Bloomberg.

De acordo com as informações avançadas pela publicação polaca, não confirmadas oficialmente, são vários os interessados na cadeia Piotr i Pawel, que conta com cerca de 140 estabelecimentos na Polónia.

À Jerónimo Martins, cujo principal activo está naquele país (Biedronka), juntam-se a Carrefour e a ITM (dona do Intermarche e Bricomarche), também tendo em conta a mesma fonte. Neste momento, todas as interessadas têm acesso aos dados confidenciais da companhia, normalmente disponibilizados neste tipo de operações.

Segundo o presidente executivo da empresa à venda, Robert Krzak, a transacção deverá ainda estender-se por várias semanas, até porque nem se iniciou ainda a fase de ofertas vinculativas.

No ano passado, 68% das vendas da empresa presidida por Pedro Soares dos Santos (na foto) foram obtidas na Polónia. A Biedronka é a grande marca, de retalho alimentar, estando presente em 2.823 estabelecimentos, a que se junta ainda a Hebe, cadeira de produtos de saúde e beleza.

A operação "seria estrategicamente positiva para a Jerónimo Martins, já que iria aumentar a quota de mercado na Polónia, impedindo outros concorrentes de ganhar escala e permitindo à empresa acelerar o caminho para o segmento de proximidade", comenta o BPI Equity Research, na nota de comentário desta segunda-feira, 26 de Março.

Contudo, a equipa liderada por José Rito não vê favoritismo na retalhista que, em Portugal, detém o Pingo Doce: "Considerando a já elevada quota de mercado da Jerónimo Martins no mercado (perto de 20%), [a transacção] poderia levantar questões concorrenciais e, assim, consideramos que há entidades mais bem classificadas do que a Jerónimo Martins nesta corrida".

No início do mês, na conferência de imprensa de apresentação de resultados, Soares dos Santos afirmou que o grupo quer manter os níveis de investimento para continuar a "reforçar as posições de mercado das nossas insígnias e criar condições para continuarem a crescer de forma rentável e sustentável", nomeadamente nas geografias onde se encontra (Portugal, Polónia e Colômbia)".



Esta segunda-feira, as acções da Jerónimo Martins seguem em alta, com um ganho de 0,28% para 14,455 euros.