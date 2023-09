Operação na Colômbia deverá representar 20% das vendas da Jerónimo Martins em dez anos

No ano em que assinala o décimo aniversário desde o arranque da operação na Colômbia, a Jerónimo Martins enviou à CMVM um balanço da década e antecipa que as vendas no país sul-americano representem 20% das vendas em 2033.

