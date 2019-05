José Avillez abre Cantinho no antigo Lucullus em Cascais

O novo Cantinho do Avillez, em Cascais, abriu no antigo espaço do restaurante Lucullus.

O antigo restaurante Lucullus, em Cascais, que foi adquirido há um ano pelo grupo de José Avillez, reabriu com um novo nome e conceito. Depois do Chiado, Parque das Nações e Porto, o Cantinho do Avillez instala-se na vila onde o chef passou a infância e adolescência.

"Nasci e cresci em Cascais. Para mim, estar em Cascais com o Cantinho - o meu primeiro restaurante - tem um significado especial. É como voltar a casa", afirma José Avillez, o mais estrelado chef português, que acaba de abrir mais um Cantinho do Avillez, desta vez em Cascais, que se junta aos que já opera em Lisboa (Chiado e Parque das Nações) e no Porto.

"O novo restaurante serve uma cozinha portuguesa contemporânea com influências de viagens, também pontuada por sabores que evocam a infância de José Avillez em Cascais", adianta o seu grupo empresarial, em comunicado.

O Cantinho do Avillez de Cascais abriu no mesmo espaço do antigo Lucullus, um restaurante inaugurado há mais de 40 anos, que começou por ser exclusivamente italiano e nos últimos anos tinha já alguns pratos japoneses, hambúrgueres e bifes, tendo fechado em abril do ano passado, após ter sido adquirido pelo grupo José Avillez.

Com dois pisos e um pequeno pátio, o novo Cantinho do Avillez tem alguns elementos decorativos marcantes, devidamente evidenciados pelo dono: "A claraboia, determinante na captação de luz, os arcos, que dividem o espaço e criam zonas acolhedoras, e uma tapeçaria em macramé da autoria de Vasco Águas, o Barbudo Aborrecido, inspirada nas cordas dos pescadores, conchas e corais, na praia e no mar."

Como seria de esperar, o design de interiores inspira-se em Cascais e na proximidade com o mar - "com muita luz natural e o azul como cor dominante, o novo Cantinho tem um ambiente descontraído, mas sofisticado, que rapidamente nos transporta para um dia de férias", promete.

O design de interiores do "Cantinho do Avillez" Cascais tem a assinatura do Studio Astolfi, de Joana Astolfi, a partir de um conceito de José Avillez.