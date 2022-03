Kinda vai abrir loja no lisboeta Diana Park após ter deixado cair o “Home”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi em 2013 que o grupo Nuvi, do universo empresarial de Luís Vicente, que é um dos homens mais ricos de Portugal, entrou no negocio da comercialização de mobiliário e decoração, abrindo lojas com a marca Kinda Home em Angola, onde detém atualmente três unidades.

Consolidada a presença da marca no mercado angolano, Luís Vicente decidiu "exportar" a Kinda Home para Portugal, tendo em novembro de 2018 inaugurado a sua primeira loja no país - no Porto, onde edificou de raiz um edifício, após a demolição da carcaça de betão da falida Moviflor, na Rotunda AEP, num investimento da ordem dos 25 milhões de euros.

Um ano depois, abriu uma "loja boutique" no Oeiras Parque, num espaço de cerca de 550 metros quadrados e onde investiu mais de 500 mil euros, e há precisamente um ano chegou a Lisboa, tendo tomado conta da antiga Garagem Glória, na Avenida António Augusto Aguiar, com uma área e investimento semelhantes à de Oeiras.

Entretanto, deixou cair o "Home" no nome e o colorido no logótipo, optando pela sobriedade do preto, e prepara-se para abrir a sua segunda "loja boutique" em Lisboa.





Com inauguração marcada para 24 de março, fica situada no edifício Diana Park, na Rua Maria Ulrich, zona das Amoreiras, tem uma área de mil metros quadrados, representa um investimento da ordem dos 500 mil euros e vai criar uma dezena de postos de trabalho, revelou fonte oficial da Kinda ao Negócios.

Luís Vicente, líder do grupo que detém a Kinda, começou por ser uma referência nacional da pera rocha, há mais de 50 anos, em Torres Vedras, tendo mais tarde convertido a Luís Vicente SA num gigante na produção e comercialização de fruta e legumes.

No início dos anos 90 partiu à conquista de Angola, onde criou um grupo diversificado que está presente em várias áreas de negócio – entre outros, detém a produtora de refrigerantes e sumos Refriango, e uma rede de retalho alimentar de centenas de lojas através de insígnias como Mega – Cash & Carry, Bem Me Quer e Bem Perto.