Kinda Home abre loja na antiga Garagem Glória da família Cristas

Luís Vicente, um dos homens mais ricos de Portugal, começou por ser uma referência nacional da pera rocha, há mais de 50 anos, em Torres Vedras, tendo mais tarde convertido a Luís Vicente SA num gigante na produção e comercialização de fruta e legumes.

No início dos anos 90 partiu à conquista de Angola, onde criou um grupo diversificado que está presente em várias áreas de negócio – entre outros, detém a produtora de refrigerantes e sumos Refriango, e uma rede de retalho alimentar de centenas de lojas através de insígnias como Mega – Cash & Carry, Bem Me Quer e Bem Perto.

Em 2013, o grupo Nuvi, nome do universo empresarial de Luís Vicente, entrou no negócio da comercialização de mobiliário e decoração, abrindo lojas com a marca Kinda Home em Angola, onde detém quatro unidades.

Consolidada a presença no mercado angolano, Luís Vicente decidiu "exportar" a Kinda Home para Portugal, tendo em novembro de 2018 inaugurado a sua primeira loja no país - no Porto, onde edificou de raiz um edifício, após a demolição da carcaça de betão da falida Moviflor, na Rotunda AEP, num investimento da ordem dos 25 milhões de euros.

Logo depois ficou a saber-se que a segunda mega loja da Kinda Home em Portugal seria construída em Alfragide, Amadora, nos terrenos da antiga Fábrica de Condutores Elétricos Diogo d’Ávila, num investimento orçado em 25 milhões de euros, mas cujo projeto continua a andar a passo de caracol.

No ano seguinte, a empresa anunciou que pretendia abrir cinco lojas-boutique no mercado nacional, nos próximos cinco anos, tendo a primeira sido inaugurada, em novembro desse ano, no Oeiras Parque, num espaço de cerca de 550 metros quadrados e onde investiu mais de 500 mil euros.

Desde então, com a pandemia a virar todos os planos de pernas para o ar, a expansão da Kinda Home sofreu um forte travão.

Mas eis que, esta quinta-feira, 25 de março, em declarações ao Negócios, o CEO da Kinda Home revelou que a marca de mobiliário e decoração deverá chegar a Lisboa "muito em breve, nas próximas semanas".

A antiga Garagem Glória, "que em tempos foi a mais concorrida e bem frequentada da cidade", vai reabrir como loja-boutique Kinda Home.

Situada na Avenida António Augusto Aguiar, a loja "tem cerca de 500 metros quadrados, resulta de um investimento de mais de 500 mil euros e vai criar nove postos de trabalho", adiantou John Leitão, que confirmou ao Negócios que o espaço alugado é propriedade de António Cristas, pai da antiga ministra e ex-líder do CDS-PP.