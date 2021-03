La Mafia espanhola senta-se à mesa portuguesa

O grupo espanhol de restauração La Mafia, que detém 54 restaurantes em território espanhol, dos quais 48 são da marca "La Mafia se sienta a la mesa", escolheu Portugal para debutar a sua principal insígnia na internacionalização.

"’La Mafia se sienta a la mesa’ pretende abrir o seu primeiro restaurante em Lisboa no segundo semestre do ano, com o objetivo de se tornar uma referência no país, no que diz respeito à gastronomia italo-mediterrânica", revela La Mafia, em comunicado.

O restaurante lisboeta será o primeiro dos 15 que a marca pretende abrir, nos próximos seis anos, nas principais cidades portuguesas, avança o grupo espanhol, que assinou para o efeito um contrato de franquia com um "master" em Portugal

"A chegada da franquia vem por meio de investidores com grande experiência em gestão e expansão, e vai decorrer tanto nas principais cidades portuguesas como em centros comerciais", realça La Mafia.

Contactada pelo Negócios, fonte oficial do grupo não quis identificar o dono da franquia da marca para o território português, alegando que, "para já, o ‘master’ quer manter-se no sigilo".

Mas adiantou que o mesmo "procura localizações nas principais zonas da capital, como o Chiado, Parque de Nações ou Avenidas Novas, com a premissa de que cada espaço tenha entre 300 a 450 metros quadrados e, preferencialmente, esplanada".

De resto, "por se tratar de um formato gastronómico de elevada versatilidade", o "La Mafia se ciente a la mesa" afiança que estes restaurantes permitem "refeições e encontros com a família e amigos, eventos e almoços de negócios - com destaque para o ‘delivery’ e ‘take away’, cujos pedidos poderão ser efetuados pelo site www.lamafia.pt".

O grupo La Mafia, que fechou 2019 com uma faturação de 45 milhões de euros, possui duas unidades de negócios: uma divisão de restaurantes, composta pelas marcas La Mafia se sienta a la mesa, La Boutique Italian Food e Ditaly; e uma divisão de alimentos, a Innova, "dedicada ao fabrico de produtos para atender às necessidades da restauração".