Lidl abre recrutamento para lojas que vão marcar estreia na Madeira. Há 150 vagas

A cadeia de supermercados de origem alemã vai chegar à Madeira no próximo ano, com um investimento de 100 milhões de euros destinado à abertura das três primeiras lojas no arquipélago.

Lidl abre recrutamento para lojas que vão marcar estreia na Madeira. Há 150 vagas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Lidl abre recrutamento para lojas que vão marcar estreia na Madeira. Há 150 vagas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar