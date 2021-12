Lidl investe 73 milhões em centro logístico semi-robotizado e gera 200 postos de trabalho

O Lidl Portugal investiu 73 milhões de euros no seu primeiro entreposto logístico semi-robotizado em Portugal. Localizado em Santo Tirso, o novo centro, oficialmente inaugurado esta quarta-feira, permitiu criar quase 200 empregos.



Com uma área de 48.000 metros quadrados, ou seja, o equivalente a quase cinco campos de futebol, o entreposto tem capacidade para abastecer mais de 100 lojas, o que, segundo a cadeia de retalho de origem alemã, garante "uma maior eficiência de resposta e ganhos significativos do ponto de vista da sustentabilidade das operações". Já a capacidade de armazenagem corresponde a 55.000 paletes, com a unidade a dispor ainda de mais de 90 cais.



O centro localizado na zona industrial da Ermida, em Santo Tirso, vem substituir o de Vila Nova de Famalicão, que estava em funcionamento desde 1997. Uma substituição que, explica a empresa, obrigou a uma reorganizar dos recursos humanos, resultando na criação de quase 200 postos de trabalho, elevando para 350 o universo de colaboradores, com a transição dos que estavam ao serviço do anterior entreposto.





Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, o Lidl Portugal descreve o seu primeiro entreposto semi-robotizado como um projeto "diferenciador", desde logo porque "traz benefícios, como um maior ganho de capacidade de armazenamento por metro quadrado, menos perdas de produto, maior eficiência da operação e uma mais eficiente organização da entrada e saída das paletes". "Traduz-se num investimento diferenciador do retalhista nos seus entrepostos, uma vez que o introduz num novo modelo industrial, no qual se incluem as tecnologias de automação na execução de edifícios inteligentes", realça.





O Lidl Portugal sinaliza ainda que, em linha com o compromisso do grupo com a sustentabilidade, o entreposto de Santo Tirso conta com energias renováveis (através de painéis solares) e uma gestão inteligente da iluminação (por via de sensores), bem como com câmaras de frio, dotadas de "um sistema de arrefecimento com recurso a gases/fluidos naturais, que minimizam os efeitos nocivos para a camada do ozono".A nova unidade logística tem ainda 400 lugares de estacionamento e seis estações duplas de carregamento para veículos elétricos, em linha também com a promessa asumida pela empresa a nível de mobilidade sustentável, anunciada em junho 2020 e que, sublinha, prevê a criação de uma rede de mais de 100 postos, até ao final de fevereiro de 2022.Na cerimónia oficial de inauguração esteve presente o secretário de Estado do Comércio Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, para quem a aposta do Lidl Portugal figura como um exemplo da "importância do empenho do tecido empresarial para a economia"."O investimento de mais de 70 milhões de euros neste recente entreposto de Santo Tirso, assim como a criação de emprego a par do desenvolvimento tecnológico, espelham o seu compromisso com Portugal - e com a região Norte. São bem-vindos mais exemplos destes que demonstram a importância do empenho do tecido empresarial para a nossa economia", afirmou João Torres, citado no mesmo comunicado.