L’Oréal muda controlo da operação portuguesa para Madrid

O grupo L’Oréal decidiu que, até ao final de 2021, vai deixar de ter uma subsidiária em Portugal, avança o Jornal Económico. A ideia é passar a coordenar a operação no mercado português a partir de Madrid.





De acordo com a mesma publicação, algumas equipas , chefias e direções executivas estão a ser convidadas para continuar a trabalhar na L’Oréal, mas a partir de Espanha. Neste momento, o grupo tem-se dedicado a transmitir a sua nova estratégia.





Apesar destas mudanças, os produtos da L’Oreal vão continuar a ser vendidos no mercado português, e as operações de ativação de marca também se vão manter.





A data marcada para a transição final é o dia 1 de janeiro de 2022.



Entretanto, fonte da L’Oréal assegurou ao Negócios que "não vai fechar as portas em Portugal" e também que serão "muito poucos" os despedimentos no país no âmbito da criação de uma estrutura ibérica, uma vez que "a maioria" das pessoas que não vai continuar em Portugal "teve uma proposta" para trabalhar em Espanha.



(Notícia atualizada às 10:50 para incluir declarações do grupo ao Negócios, com alteração do título)