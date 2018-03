Lucros da dona da Zara cresceram 7% no ano passado para 3.368 milhões de euros

Os lucros da Inditex, dona de marcas como a Zara e Massimo Dutti, aumentaram quase 7% no ano passado. A empresa fundada por Amancio Ortega vai propor um aumento do dividendo pago aos accionistas para 0,75 euros.

No ano de 2017, os lucros do grupo Inditex, que tem marcas como a Zara, aumentaram quase 7% para 3.368 milhões de euros, revelou esta manhã, 14 de Março, a empresa. O EBIT (resultados antes de juros e impostos) da empresa fundada por Amancio Ortega cresceu cerca de 7% para 4.314 milhões de euros no ano fiscal que terminou em Janeiro.





As vendas comparáveis ('like for like sales') registaram um incremento de 5% "com um crescimento positivo por todas as áreas geográficas e em todos os conceitos". As receitas das vendas online do grupo cresceram 41% no ano passado.





Além disso, no ano passado, o grupo investiu 1,8 mil milhões de euros para aprofundar o desenvolvimento "das suas lojas integradas e o modelo online e uma actualização das suas tecnologias".