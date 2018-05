Fundador da Inditex recebe esta quarta-feira 693 milhões em dividendos

Amancio Ortega, o fundador e maior accionista da Inditex, recebe esta quarta-feira 693 milhões de euros em dividendos, metade dos 1.386 milhões que irá embolsar este ano.





Deste valor, metade é pago hoje como dividendo ordinário e a outra metade a 2 de Novembro, a título de dividendo complementar.



Ortega detém 59,294% do capital da gigante têxtil galega, possuindo 1.848 milhões de acções.



A sua filha, Sandra Ortega, que detém 5,053% da Inditex, recebe hoje mais de 59 milhões de euros.



A Inditex obteve lucros de 3.368 milhões de euros no ano fiscal 2017-2018, terminado a 31 de Janeiro, uma subida de 7% face ao exercício precedente.



As vendas do grupo ascenderam a 25.336 milhões de euros, uma melhoria de 9%, enquanto o EBITDA cresceu 4%, para os 5.277 milhões de euros.

No ano passado, Ortega recebeu 1.256 milhões de euros em dividendos da casa-mãe de marcas como a Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear e Bershka, entre outras.O conselho de administração da empresa vai propor na assembleia-geral, que deverá realizar-se em Julho, a distribuição de um dividendo anual de 0,75 euros por acção, mais 10,3% do que no exercício de 2017.