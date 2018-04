Rendas de lojas representam quase 10% das vendas da Inditex

A casa-mãe de marcas como a Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius e Zara Home, gastou 2.358 milhões de euros no aluguer de espaços no ano passado, o que corresponde a 9,3% dos 23.336 milhões de euros que obteve em vendas em 2017.

Face ao ano anterior, as despesas com aluguer aumentaram em 137 milhões de euros, o que traduz uma subida de 6,1%.

No ano fiscal terminado a 31 de Janeiro de 2018, a Inditex obteve 3.368 milhões de euros de lucro, um aumento de 7%, enquanto as vendas do grupo cresceram 9%, ascendendo a 25.336 milhões de euros.

O resultado bruto de exploração (EBITDA) aumentou 4% para os 5.277 milhões de euros.