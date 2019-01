Makro lança loja online para retalhistas

A Makro Portugal lançou uma loja online para os seus clientes, o Mshop, refere a empresa grossista em comunicado divulgado esta segunda-feira. A nova loja digital está disponível para as regiões onde a Makro tem presença física.





"O Mshop promete poupar tempo e energia, além de conceder uma experiência simples e intuitiva na escolha de produtos. Criámos esta plataforma com o objetivo de apoiar todos os nossos clientes, especialmente os da hotelaria e restauração, para que possam usufruir dos nossos produtos com maior facilidade, conforto e rapidez", considera Jorge Alexandre, Head of Services da Makro, citado no comunicado.



A Makro é uma filial do grupo alemão Metro e está presente em Portugal desde 1989. A faturação no ano fiscal 2016/2017 da Makro Portugal cifrou-se em 365 milhões de euros.

O Mshop pode ser acedido através do computador, tablet ou smartphone e "encontra-se disponível "para todas as regiões onde se localizam as 10 lojas Makro, em Portugal (Braga, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Leiria, Coimbra, Alfragide, Cascais, Palmela, Faro e Albufeira)", indica a empresa.A nova loja online permite aos clientes da Makro "aceder a grande parte das categorias e respetivos produtos existentes nas lojas Makro, compor o seu carrinho de compras digital e solicitar o dia de entrega", destaca a empresa grossista.