Dona da Makro compra grossista algarvio com 850 trabalhadores

A gigante alemã Metro AG, que detém a Makro, fechou a compra do grupo Aviludo, especializado no setor grossista para a hotelaria e restauração, que em 2019 faturou 152 milhões de euros e que emprega atualmente cerca de 850 pessoas em Portugal.

Além da aquisição do negócio operacional, que engloba oito plataformas logísticas – incluindo quatro com capacidade de produção e processamento de carnes – e uma frota com mais de 180 veículos, a transação inclui também o património imobiliário da empresa fundada em 1984.

Sem revelar o valor da aquisição, a multinacional garante que vai "preservar a fórmula de sucesso" do negócio sediado em Quarteira (concelho de Loulé), "incluindo a cultura empreendedora das pessoas". E promete "formar uma aliança estratégica" entre a Makro e o grupo que chega a mais de 13.500 estabelecimentos de norte a sul do país, "criando mais valor para os clientes e para os seus negócios".

Com dez lojas em Portugal, a Makro registou em 2018/19 um volume de negócios de 398 milhões de euros. Numa nota enviada às redações, a especialista em comércio grossista e de retalho alimentar sublinha que o aumento do portefólio "[reforça] a sua aposta no país e no setor e [intensifica] a sua estratégia de liderança com a expansão do negócio de distribuição ‘foodservice’".

"Encontrámos o parceiro ideal para crescer, preservando ao mesmo tempo a fórmula de sucesso da Aviludo e os seus melhores ativos, a cultura de trabalho e as pessoas. Em conjunto com a equipa de gestão da Aviludo, estamos satisfeitos com a perspetiva de trabalhar lado a lado com a Metro AG, e em particular com a Makro Portugal, para construir uma oferta ímpar para a hotelaria e restauração nacional", apontou José Ressurreição, co-fundador e CEO da Aviludo.