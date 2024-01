Mercadona distribui 600 milhões em prémios pelos trabalhadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019, em Vila Nova de Gaia, tendo 20 dias depois inaugurado a primeira loja da marca em Gondomar, na freguesia de Fânzeres.

Quatro anos e meio depois, a retalhista espanhola conta com 49 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria, Lisboa e Coimbra, e um total de mais de cinco mil trabalhadores em Portugal.

E já iniciou o processo de contratação para seis aberturas previstas para 2024 em Oliveira de Azeméis, Porto, Coimbra, Guarda, Évora e Leiria, estando ainda a recrutar para o bloco logístico de Almeirim, que estará operacional em meados do ano.





Entretanto, esta quarta-feira, 31 de janeiro, a Mercadona anunciou que vai distribuir 600 milhões de euros pelos seus trabalhadores.





Leia Também Presidente da espanhola Mercadona apela à estabilidade política para que os investidores não fujam

"O Comité de Direção da Mercadona decidiu, no âmbito da sua estratégia de partilhar os lucros, distribuir mais meio prémio adicional pelas mais de 100 mil pessoas que compõem a empresa, além do prémio por objetivos que tradicionalmente reparte todos os anos", detalha o grupo espanhol, em comunicado.

"Desta forma, a empresa distribui 600 milhões de euros pelos seus colaboradores, mais 50% do que em 2023, ano em que o valor total distribuído foi de 405 milhões de euros", conclui.

Leia Também Mercadona abre junto ao Hospital Fernando Pessoa a 4 de outubro e cria 75 empregos

O grupo liderado por Juan Roig realça que, desde lançou esta iniciativa, em 2001, "a empresa já distribuiu com os seus colaboradores mais de 5,58 mil milhões de euros. "Este número reflete o compromisso da empresa com o crescimento partilhado e com o lucro mútuo", enfatiza.

Leia Também Mercadona contribuiu com 1,3 mil milhões para o PIB desde 2019

A retalhista espanhola explica que, "em março, os colaboradores, após o primeiro ano e caso atinjam as metas e objetivos definidos no início do ano, receberão um salário extra, valor que ascende a dois salários depois de alcançados cinco anos de antiguidade", sendo que, "este ano, excecionalmente, os colaboradores receberão adicionalmente um prémio extra correspondente a metade do seu salário".





Além dos supermercados, a empresa têm no nosso país três centros de inovação (em Matosinhos, Vila do Conde e Lisboa) e um bloco logístico na Póvoa de Varzim, estando a construir um novo bloco em Almeirim, no distrito de Santarém.

Num investimento orçado em 225 milhões de euros e que vai criar 500 novos postos de trabalho, tem abertura prevista para 2024 e será o maior bloco logístico da Mercadona em toda a Península Ibérica.