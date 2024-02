Mercadona vai abrir 11 supermercados em 2024. Estreia na Guarda e Évora e "dose dupla" em Coimbra

Leia Também Mercadona distribui 600 milhões em prémios pelos trabalhadores

A Mercadona anunciou, esta quarta-feira, queao longo do ano em Portugal, com o plano de expansão a incluir estreias nos distritos da Guarda e de Évora, como anteriormente revelado , e "dose dupla" em Coimbra.Em comunicado, enviado às redações, a retalhista espanhola detalha que Guarda, Oliveira de Azeméis, Coimbra (Solum e Eiras), Leiria, Évora, Vila Nova de Gaia (Canelas), Sintra (Rio de Mouro), Maia (Moreira), Seixal (Fernão Ferro) e Barreiro (Lavradio) são as próximas localizações no mapa delineado pela empresa que vaiem território nacional., em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Terminou o ano de 2023 com 49 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria, Lisboa e Coimbra.A empresa conta com um bloco logístico operacional na Póvoa de Varzim e, no decorrer deste ano, em Almeirim, abrirá o segundo que será, aliás, o seu maior na Península Ibérica , fruto de um investimento de 225 milhões de euros.Ao todo, emprega mais de 5.000 pessoas.((FMCG, na sigla inglesa), com 5,6%, atrás do Intermarché (7%) e do Lidl (13%), num "ranking" liderado pela Sonae (27%) e pela Jerónimo Martins (21,1%) que juntos têm uma fatia de 48,1%. Dados facultados pela consultora Kantar ao Negócio s, relativos ao terceiro trimestre do ano passado, indicam que os espanhóis da Mercadona e os alemães da Aldi são os únicos "players" que ganharam quota no intervalo de um ano e que os dois grandes continuam a perder espaço no mercado.Em 2022, apesar do "ano muito difícil", a Mercadona viu a faturação aumentar 77,59% de 415 milhões de euros para 737 milhões de euros em 2022 em Portugal, onde a operação ainda não é rentável.