MO da Sonae cresce em Espanha com a Family Cash

A MO acaba de reforçar a sua presença em Espanha, onde faz atualmente a gestão da área de moda de mais de quatro dezenas de hipermercados distribuídos pela cadeira de origem basca Eroski e pela rede galega Gadis, com o estabelecimento de um acordo com a cadeia de origem valenciana Family Cash.

"A parceria estratégica celebrada prevê a abertura de mais espaços de moda sob gestão MO nos hipermercados Family Cash durante 2021 e 2022", anunciou a marca de moda da Sonae, em comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, 9 de abril.

Com uma área de vendas superior a 250 metros quadrados, o primeiro espaço sob gestão MO no Family Cash está localizado no recém-inaugurado hipermercado em Saragoça – "o primeiro desta cadeia na comunidade de Aragão", realça a marca portuguesa de moda.

A expansão internacional da MO continua a fazer-se através do regime de "category management", modelo que prevê a gestão de espaços de venda de moda em regime "chave na mão" - estudo dos espaços, definição do visual e fornecimento da coleção de acordo com as "guidelines" definidas pela marca de moda da Sonae.

"Este acordo permite potenciar as vantagens competitivas da MO nos mercados internacionais, aproveitando as competências da nossa equipa para acrescentar valor à oferta da Family Cash, que até agora não tinha moda", realça Guilherme da Maia Cardoso, diretor de Mercados Internacionais da marca nacional.

"A aposta no modelo ‘category management’ permite-nos reforçar um dos nossos principais pilares estratégicos, o crescimento internacional. Estamos no top 3 das maiores marcas de moda em Portugal e temos como objetivo levar a nossa oferta a cada vez mais famílias na União Europeia. O espaço europeu de crescimento para a MO é enorme, e vamos continuar atentos a boas oportunidades que nos permitam construir uma MO tão forte lá fora como a que temos em Portugal", promete o mesmo gestor.

"Atenta a oportunidades em mercados onde já atua (Espanha e Itália), mas também em novos mercados geograficamente próximos de Portugal, como França, Bélgica , Suíça, Áustria ou outros", adianta a Mo, que detém 120 lojas em Portugal, contando também com meia dúzia de lojas próprias nas Ilhas Canárias.