Norte-americana Weber põe Portugal na grelha com primeira loja a abrir na Maia

Chicago, 1952: George Stephen, pai de 12 filho e adepto das churrascadas em família, é montador de placas de aço na fábrica Weber Brothers Metal Works ,e um dia "tem uma inspiração ‘newtoniana’ - sua maçã é uma esfera". Uma esfera que irá reinventar completamente o grelhador.

"A sua obsessão: desenvolver o aparelho de cozedura perfeito, eficiente independentemente do tempo, sem qualquer perigo e impávido perante as rajadas de vento", reza a história oficial da mais famosa marca de grelhadores do mundo.

"A solução surge-lhe ao ver uma bóia metálica durante um passeio de barco. A ideia de Stephen consiste em transformar essa bóia em ‘grelhador-bola’: corta-a em duas metades, utiliza a parte inferior como cuba, acrescenta-lhe três pés para mantê-la estável e utiliza a parte superior como tampa. Ao adicionar uma pega a essa tampa, revoluciona os gestos associados ao grelhador: passa a ser possível controlar a cozedura dos alimentos com a elegância de um chefe de mesa que levanta uma campânula em prata", enfatiza a Weber.

"A admiração dos amigos de George Stephen perante essa invenção e a tenra consistência dos seus grelhados incitam-no a criar com a sua esposa, Marge, a marca Weber-Stephen e a comercializar o seu primeiro grelhador-bola: o original Kettle. George Stephen percorre então os Estados Unidos para dar a descobrir a sua invenção aos seus compatriotas. A 'bola' faz furor e o seu grelhador torna-se rapidamente numa referência nos Estados Unidos, antes de seduzir os mestres do churrasco de todo o mundo", remata a Weber.

Localizada nos subúrbios de Chicago, a empresa Weber-Stephen é, hoje em dia, parcialmente dirigida e gerida pelos filhos de Marge e George Stephen, apresentado-se como líder mundial em grelhadores, com uma faturação anual superior a cinco mil milhões de euros e presença em 78 países, entre os quais Portugal.

Weber Store Porto abre na Maia em edifício do parceiro Vicentes

16 de março de 2023: duas décadas depois da sua chegada ao nosso país, onde conta com uma rede com mais de 150 distribuidores e vende "cerca de 10 mil grelhadores por ano", a Weber inaugurou a sua primeira loja em Portugal.

Localizada na Maia, assume o nome de Weber Store Porto e é fruto da colaboração da marca norte-americana com o Grupo Vicentes, empresa familiar maiata que comercializa os produtos da Weber, sendo precisamente num dos edifícios desta parceira portuguesa que a multinacional acaba de abrir a sua primeira loja "premium" em Portugal.

De acordo com o grupo norte-americano, a Weber Store Porto é "o ponto de partida luso numa estratégia que inclui a Grill Academy, iniciativa que irá oferecer experiências de cozinha, a clientes e interessados em gastronomia, no sentido de dar cursos a quem procura saber mais sobre a arte de lidar com um grelhador".

Questionado pelo Negócios sobre a expansão da Weber em Portugal, o responsável ibérico da marca não quis detalhar o calendário, mas garantiu: "Acreditamos que há muitíssimo potencial e estamos certos de que teremos mais Weber Stores em Portugal nos próximos anos", afirmou Iván Martínez Esteve, sinalizando o objetivo de chegar "a Lisboa, tal como ao Algarve".

"A gastronomia de grelhadores tem muitíssimo a acrescentar, e contribuir, para o estilo de vida de países como Portugal. O nosso parceiro conhece bem a marca e os nossos valores, é um dos mais fiéis e entusiastas da marca, pelo que a decisão de abrir a loja na Maia foi um passo natural", explica o country manager sales da Weber Ibérica.

Com a Weber Store Porto, a empresa pretende melhorar toda a experiência de compra. "Somos uma marca premium e os pontos de venda são 100% focados nos consumidores finais. Teremos uma loja altamente especializada, na qual a inovação e qualidade dos nossos produtos será um dos principais focos. Trata-se de um importante investimento económico e sobretudo de tempo e dedicação, na criação de um espaço com todo o universo Weber presente", realçou Iván Martínez Esteve.

Já para Vítor Vicente, administrador do Grupo Vicentes, "esta loja significa a concretização de um sonho que há muito ansiava, que foi preparado com muito foco e que hoje se torna uma realidade", confidenciou, considerando "um privilégio participar na implementação daquela que é a primeira Weber Store em Portugal e Grill Academy".

"O nosso objetivo é que as Weber Store estejam presentes em todo o país"

Respostas por escrito de Iván Martínez Esteve, country manager sales da Weber Ibérica:

Qual é a principal mensagem que a Weber pretende transmitir com a abertura da sua primeira loja em Portugal?

Queremos impulsionar a marca Weber na Península Ibérica e isso, também será através da abertura desta loja, em Portugal. A Weber está cada vez mais presente nos países do Sul da Europa e a gastronomia de grelhadores tem muitíssimo a acrescentar e a contribuir para o estilo de vida de países como Espanha e Portugal. Somos uma marca premium e queremos, por isso, transmitir que os nossos pontos de venda são isso mesmo e 100% focados na experiência dos nossos consumidores finais.

Para além disso, apostamos fortemente nos nossos distribuidores e parceiros, e em especial, em todos aqueles que queiram fazer o seu caminho connosco e criar uma loja única e exclusivamente Weber e na qual também possam oferecer experiências de cozinha, através da Grill Academy, aos seus clientes.

Qual o investimento que representa a abertura da primeira Weber Store Portugal?

A abertura da primeira Weber Store em Portugal é o resultado da colaboração que mantemos, há mais de 20 anos, com o Grupo Vicentes. O Sr. Vítor Vicente é representante da Weber em Portugal durante mais de duas décadas, conhece bem a marca e os nossos valores, pelo que a decisão de abrir a loja no primeiro piso das suas instalações foi um passo natural.

Isto representa um importante investimento económico e, sobretudo, de tempo e dedicação, na criação deste ponto de venda e de todo o universo Weber nele presente.

A Weber aposta sempre na qualidade e na inovação e queremos que tudo isso se veja refletido nos nossos pontos de venda. É esse o nosso foco. Por isso, estamos a investir muito, num esforço conjunto com os nossos parceiros, neste caso o Grupo Vicentes Representações, para transformar as nossas lojas em espaços premium.

A que se deve a aposta no Norte de Portugal, e mais concretamente na Maia, para a abertura da primeira loja?

Começamos a trabalhar com o Sr. Vicente e temos uma estreita relação com ele e com a sua equipa. Além do mais, é um dos nossos parceiros mais fiéis e entusiastas da marca. Valorizamos muito o seu compromisso com a Weber. E porque não arrancar com este projeto de mão dada com alguém que sempre nos presenteou com o seu apoio e confiança?

Quantos postos de trabalho foram criados?

O serviço de atendimento ao cliente na Weber Store Porto será assegurado pela equipa de colaboradores do Grupo Vicentes Representações que, como já referimos, conhece a marca há mais de 20 anos, em paralelo com a nossa equipa da Weber Portugal, que é liderada pelo Luís Miguel. Em relação à Grill Academy, estamos a começar a formar Grill Masters em Portugal, de forma a podermos levar a cabo cursos de cozinha de grelhadores.

Quantos grelhadores vende a marca, por ano, em Portugal?

Em território português, vendemos cerca de 10 mil unidades por ano.

Com a abertura desta vossa primeira loja em Portugal, quais são as previsões de crescimento, em termos de vendas, no nosso país?

O sistema de distribuição seletiva da Weber implica que na parte mais alta da pirâmide da nossa distribuição, encontremos lojas altamente especializadas, estas são as Weber Stores. A abertura da Weber Store em Portugal significa, por isso, o culminar dessa estratégia de distribuição e a garantia de uma melhor experiência de compra aos consumidores portugueses.

Prevemos uma melhoria nas vendas no país devido a uma maior penetração da marca em diferentes canais e, de forma natural, a Weber Store acrescentará uma parte desse crescimento ao oferecer uma gama completa e os cursos da Grill Academy, que farão com que a cultura do grelhador se desenvolva a uma maior velocidade nesta parte do país.

O mercado ibérico e, em geral, todos os países do Sul da Europa, têm um amplo campo de desenvolvimento. Acreditamos que, sobretudo no período de pós-Covid, estes mercados vão continuar a desenvolver-se em grande velocidade e se vão aproximar de volumes que podemos ver em países do Centro e Norte do continente europeu.

Qual é o objetivo da Grill Academy?

A Grill Academy é um conceito de cursos de cozinha de grelhadores premium para que os nossos consumidores finais possam aprender, perguntar e melhorar as suas técnicas de cozinha através da utilização de grelhadores. A Grill Academy do Porto será a primeira no país, pelo que esperamos que sirva para aproximar uma cultura de grelhadores às famílias portuguesas, para desmistificar a ideia de que cozinhar num grelhador é "uma coisa de especialistas" e que podemos preparar uma variedade impensável de receitas com eles.

Haverá novas aberturas de lojas e Grill Academy em Portugal?

Neste momento, queremos centrar-nos na Weber Store Porto mas, claro que seguiremos a trabalhar no sentido de abrir mais lojas em Portugal e estabelecer a nossa cultura de grelhadores em todo o país. Acreditamos que há muitíssimo potencial e estamos certos de que nos próximos anos teremos mais Weber Stores em Portugal.

Lisboa é um objetivo a alcançar?

Claro que sim, tal como o Algarve. O nosso objetivo é que as Weber Store estejam presentes em todo o país.

Qual é a faturação global da Weber?

Segundo os relatórios financeiros públicos da empresa, em 2020 a Weber registou uma faturação de aproximadamente 5,19 mil milhões de dólares [4,9 mil milhões de euros ao câmbio actual].

Quantos trabalhadores tem a marca, a nível global?

A Weber conta com cerca de quatro mil trabalhadores em todo o mundo.