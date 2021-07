RBI Iberia quer investir 50 milhões para abrir 40 restaurantes Popeyes em Portugal e criar mil empregos

Leia Também Pizza Hut e Burger King vão montar em Portugal 170 Silence produzidas em Barcelona

A RBI Iberia está a preparar a entrada da cadeia de restaurantes Popeyes, especializada em frango frito. Ao jornal digital Eco , a empresa detalha que, em cinco anos, pretende abrir "mais de 40 restaurantes" Popeyes em Portugal, a partir de 2022. O investimento poderá ultrapassar os 50 milhões de euros e criar até mil empregos no país.A RBI Iberia estreou há dois anos a marca Popeyes em Espanha. Portugal é o mercado que se segue, sendo descrito pela empresa como "estratégico". "Portugal é um mercado estratégico para nós e por isso temos um ambicioso plano de crescimento com restaurantes próprios e franchisados. Para o levar a cabo, queremos encontrar parceiros locais com os quais possamos fazer crescer e desenvolver a marca no país", indica Maria Jimenez, diretora de franchisados da RBI, ao Eco.Em Espanha, a empresa refere que a expansão da marca norte-americana tem sido "muito boa". A empresa tinha o objetivo de fechar o ano "com cerca de 30 restaurantes e afinal prevemos fechar o ano com cerca de 50."A empresa não adiantou possíveis localizações para os restaurantes da marca, mas referiu que "os restaurantes contarão ainda com serviço de take away no balcão, sistema de pedido automático e entrega ao domicílio, este último através de plataforma de delivery própria."A Popeyes Louisiana Kitchen nasceu em 1972, em Nova Orleães, nos Estados Unidos, contando com mais de 3.400 restaurantes em todo o mundo. A empresa, que tem na sanduíche de frango frito um dos produtos mais populares, rivaliza com a Kentucky Fried Chicken (KFC). Em Portugal, os restaurantes KFC estão sob a gestão da Ibersol, contando com 35 restaurantes no país no final do ano passado.