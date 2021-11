Português Domingos deixa liderança ibérica da C&A para William Laufs

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Domingos Esteves entrou na C&A via Madrid e Barcelona, em 1993, como "trainee" no período de formação, tendo posteriormente voltado a Portugal como "store manager" de equipa em várias lojas, tendo mais tarde assumido o cargo de diretor regional da zona Norte da insígnia.

Em 2009 aceitou o desafio de ir para a China como diretor de lojas. E em 2012 regressa a Portugal para assumir funções de diretor de vendas para o país, antes de se tornar diretor-geral de Portugal e Espanha da C&A em 2016.

Leia Também Glovo vai fazer entregas rápidas de roupa da C&A em Portugal e Espanha

Após cinco anos à frente do mercado ibérico da C&A, a cadeia de vestuário sediada nos Países Baixos acaba de anunciar que Domingos Esteves "deixará a empresa para procurar novas oportunidades fora do grupo".

Durante o seu tempo na C&A, "Domingos foi fundamental na expansão da marca e do negócio em mercados chave, especialmente na China, Portugal e Espanha, e geriu a reestruturação que permitiu a viabilidade do negócio na Ibéria nos anos prévios à covid-19", realça a marca de vestuário, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, 16 de novembro.

"Dizer adeus nunca é fácil e estou muito grato pelos muitos anos de projetos interessantes, desafios e estreita colaboração", afirma Domingos Esteves.

"O Domingos tem sido um apoio excecional para a C&A durante muitos anos, gerando consistentemente resultados positivos e ajudando-nos a impulsionar o nosso negócio. Sentiremos certamente a falta da paixão, da energia e do compromisso do Domingos com os nossos clientes e equipas", enfatiza Eric Brenninkmeijer, diretor de países e de clusters da insígnia.

Licenciado em Administração e Direção de Empresas pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa, Domingos Esteves conta com pós-graduações em gestão de stock, coaching e formação para gestão de empresas. Concluiu também um programa de Liderança de Talento na Ashridge Business School, no Reino Unido, e uma pós-graduação em Liderança Empresarial na IMD Business School de Lausane, na Suíça.

Na C&A, Domingos Esteves será substituído no cargo por William Laufs, atual diretor de planning comercial da marca na Europa.

"William traz consigo um forte historial e uma vasta experiência na C&A, tendo desempenhado numerosas funções durante o seu tempo na empresa, obtendo sempre bons resultados", garante a marca, que comemora 180 anos este ano, tem mais de 1.900 lojas em 21 países e conta com cerca de 51 mil trabalhadores.

Em Portugal, onde está presente há já 30 anos - foi em 1991 que inaugurou a sua primeira loja no país, no CascaiShopping -, a C&A tem atualmente 31 lojas. No mercado ibérico, a C&A tem 115 lojas e emprega cerca de 2.700 pessoas.