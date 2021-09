Glovo vai fazer entregas rápidas de roupa da C&A em Portugal e Espanha

As espanholas Glovo e C&A assinaram esta terça-feira um acordo para entregas rápidas de roupa em Portugal e Espanha. A parceria prevê que a Glovo, que faz atualmente entregas de comida, supermercados e farmácias, passe a fazer também entregas, em menos de 30 minutos, de seis lojas da roupa da C&A em Portugal.A notícia foi avançada pelo jornal espanhol Expansión e confirmada pelo Negócios junto da Glovo. Ao todo, serão 16 as lojas da marca de roupa espanhola, na Pensínsula Ibérica, que vão passar a preparar pedidos dos clientes para serem depois recolhidos pelos estafetas da Glovo. A expectativa é de que as entregas possam ser feitas em cerca de meia hora.Em Portugal, este serviço estará disponível na C&A Santa Catarina (Porto), C&A Cascaishopping (Lisboa), C&A Gaiashopping (Vila Nova de Gaia), C&A Colombo (Lisboa), C&A Almada Forum (Almada) e C&A Vasco da Gama (Lisboa). Em Espanha, o serviço estará também disponível noutras dez lojas.Este é o primeiro acordo que a Glovo fecha com uma empresa de moda, mantendo o "compromisso de oferta multicategoria"."Depois de se consolidar no setor de food delivery, a Glovo continua a expandir a sua oferta multicategoria. A empresa quer que os utilizadores encontrem na Glovo tudo o que procuram: tecnologia, perfumaria, beleza, presentes ou papelaria e, a partir de agora, as peças de moda mais procuradas do grupo C&A", diz a Glovo, em comunicado.Para Diego Nouet Delgado, General Manager da Glovo na Península Ibérica, "esta aliança estratégica com a C&A representa um marco para a empresa, que começa agora a trazer entregas ultra rápidas para o setor da moda". "Já nos habituamos a comprar quase todos os produtos online, mas também queremos ter a opção de comprar e poder receber em casa em apenas alguns minutos", acrescenta."Para a C&A, este acordo é um importante avanço na nossa estratégia de oferecer aos clientes diferentes canais para fazerem as suas compras, com o valor acrescentado de que agora poderão receber e desfrutar do seu pedido numa questão de minutos", refere também Domingos Esteves, diretor-geral da C&A em Espanha e Portugal.A C&A irá disponibilizar cerca de 500 artigos para entregas em até 30 minutos, das diferentes secções da marca (infantil, mulher e homem), como "camisas, casacos, calças, camisolas, jeans, polos, calções, bodies, pijamas, entre muitos outros".