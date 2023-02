Portuguesa Kaffa reforça oferta de café em grão e estreia-se no moído

A portuguesa Kaffa iniciou o ano com o lançamento de seis produtos, dos quais três marcam a sua estreia no segmento do café moído. Já os restantes vêm reforçar portefólio do café em grão, passando a contar com quatro referências no mercado.



Em comunicado, enviado às redações, a fabricante de cápsulas para máquinas de café fala numa "aposta estratégica" que visa responder "às atuais exigências ambientais e económicas dos consumidores".



"Hoje os consumidores estão mais propensos a experimentar outras formas de consumir café e a Kaffa, como especialista na área, não poderia deixar de responder com soluções adequadas a estas novas necessidades", diz Beatriz Reis, Brand & Trade Marketing Manager da Kaffa Cafés. "Devido às atuais circunstâncias socio-económicas e à forte preocupação por produtos com um menor impacto ambiental há uma tendência crescente pela procura de café em grão e moído", aponta.



Os novos produtos, totalmente desenvolvidos pela equipa de I&D dos laboratórios Kaffa, estão já disponíveis no mercado nacional e podem ser adquiridos nos pontos de venda habituais e na loja 'online' da marca.



A Kaffa, fundada em 1960, detém uma unidade fabril eem Rio de Mouro, onde produz, de forma completamente automatizada, cápsulas de café compatíveis com máquinas de diversas marcas e cápsulas exclusivas para a sua marca.



Com clientes em 12 países e 130 colaboradores, a Kaffa fechou 2022 com uma faturação na ordem dos 32 milhões de euros, após vender 270 milhões de cápsulas.