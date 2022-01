Fundos e cápsulas de café. Oxy Capital entra na Kaffa

Fundo Oxy Capital II.





a performance da Kaffa nos últimos anos, suportada pelo alto compromisso e dedicação da sua equipa para com os seus clientes. Estamos muito entusiasmados para, sob a boa gestão do CEO Óscar Galvão, apoiar a Kaffa no seu plano de crescimento de longo prazo a nível nacional e internacional", realçou, por seu turno, Daniel Viana, partner da Oxy Capital, sociedade gestora de fundos de capital de risco portuguesa, fundada em 2012.





A Kaffa anunciou um acordo com a Oxy Capital que prevê a entrada da gestora de fundos no capital da fabricante de cápsulas de café, a concretizar através doEm comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a empresa indica que a parceria, descrita como estratégica, "vai permitir consolidar a posição de destaque da Kaffa no mercado nacional e reforçar o plano de crescimento futuro da empresa, que passa pela internacionalização e pelo fortalecimento dos processos de inovação e desenvolvimento de produtos"."É com muita satisfação e entusiasmo que abraço este novo projeto com a Oxy Capital,"A Oxy Capital ficou impressionada comA Kaffa nasceu em 1960 pelas mãos do pai de Óscar Galvão, atual sócio-gerente da empresa que ambicionava continuar ligado ao negócio do avô que fundara "A Brasileira" há mais de um século. É só em 2004 que a Kaffa entra no segmento das cápsulas de café, introduzindo-as na distribuição moderna portuguesa. Atualmente, produz mais de 250 milhões de cápsulas de café por ano.