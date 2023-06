Preço do cabaz de produtos isentos de IVA baixa pela terceira semana consecutiva

O preço de um cabaz de 41 alimentos isentos de IVA monitorizado pela Deco Proteste baixou pela terceira semana consecutiva, custando menos 10 cêntimos do que na semana passada (0,08%) e menos 10,23 euros (7,37%) do que custava a 17 de abril, um dia antes de entrar em vigor o corte do imposto com duração de meio ano.De acordo com dados divulgados, esta quinta-feira, pela organização de defesa do consumidor, o valor do cabaz, com 41 dos 46 produtos alimentares essenciais que beneficiam da isenção de IVA, era, a 28 de junho, de 28,54 euros, tratando-se assim do segundo valor mais baixo registado ao longo de mais de dois meses, a seguir aos 127,81 euros que valia a 17 de maio.Desde que a medida entrou em vigor, o óleo alimentar - o único produto que tinha uma taxa de 23% em vez de 6% - foi o produto cujo preço mais desceu, com o "corte" a chegar aos 31%, seguindo-se a alface frisada e o carapau - que custam menos 26 e 23%, respetivamente.Não obstante, e apesar de o cabaz ter ficado mais barato, verificaram-se subidas de preços em vários produtos, sendo a mais significativa na pescada fresca - que no intervalo de uma semana encareceu 2,13 euros, ou seja, 30%, passando a custar 9,23 euros por quilo, indica a Deco Proteste.A couve-flor aumentou 16 cêntimos (7%) e custa esta semana 2,37 euros por quilo, enquanto o tomate viu o seu preço sofrer um incremento de 14 cêntimos (6%) por quilo para 2,40 euros por quilo.