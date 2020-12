KFC chega à Portela de Sacavém e cria 23 empregos em "fast food"

À atenção dos doidos por frango frito: na Avenida do Ralis, no topo do bairro da Portela e perto da última saída da Segunda Circular, no sentido sul/norte, acaba de abrir um restaurante KFC, a famosa marca norte-americana de "fast food", que garante ser "líder mundial em menus exclusivos de frango".

"Este novo restaurante KFC conta com uma ampla sala de restaurante com esplanada, a exclusiva área infantil Tasty World, um cómodo parque de estacionamento e os serviços de drive e delivery" e "vem criar 23 novos postos de trabalho", realça, em comunicado, o grupo Ibersol, que opera esta marca de restauração em Portugal.

Leia Também Ibersol fecha 36 restaurantes em Espanha e abandona o estádio do Barcelona

Fortemente penalizada pela crise pandémica, a Ibersol chegou ao final de setembro com um total de 626 restaurantes em Portugal (360), Espanha (253), Angola (10) e outras localizações (3), tendo encerrado em definitivo, ao longo destes nove meses, 42 unidades, 16 das quais franquiadas, e concretizado a abertura de nove novos restaurantes próprios.

Leia Também Ibersol com prejuízos de 37 milhões até setembro mas continua a abrir restaurantes

O grosso dos encerramentos aconteceu em Espanha, onde fechou 36 restaurantes, dos quais 24 próprios, e abriu duas unidades.

Além da KFC, a Ibersol opera muitas outras marcas de restauração, como a Pizza Hut, Burger King, Pans, Pasta Caffé, Ò Kilo, Miit, Taco Bell ou Ribs.

Co-liderada por Pinto de Sousa e Alberto Teixeira, a Ibersol fechou os primeiros nove meses deste exercício com prejuízos de 36,9 milhões de euros, o que contrasta com lucros de 10,5 milhões obtidos no mesmo período do ano passado, tendo a faturação registado uma redução homóloga de 39,9% para 213,9 milhões de euros.