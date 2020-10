Reitoria crava Habitat a “terra e fogo” na Cantareira do Porto

Da Cantareira à Baixa

Todos cantam a Cantareira, pelo menos a do Chico Fininho, nome do primeiro grande êxito de Rui Veloso. Trata-se da antiga zona portuária da cidade do Porto, situada entre a estátua d’O Anjo Mensageiro e a Capela-Farol de S. Miguel-o-Anjo, o mais antigo farol do país, às portas da zona rica da Foz.

É precisamente aqui, onde o rio Douro acaba e o Atlântico começa, um pedaço mais à frente, que abriu recentemente mais um restaurante. Chama-se Habitat - Terra e Fogo. Pertence ao grupo que já explora dois outros espaços de restauração na cidade - o Reitoria e o RT Focaccias.

O Habitat ocupa a totalidade dos dois pisos de uma antiga casa na zona da Cantareira com cerca de 350 metros quadrados, incluindo uma esplanada com vista para o rio Douro.

"Após a abertura e consolidação do negócio Reitoria e RT Focaccias, voltou a surgir em nós a vontade de criar algo novo, ousado e diferenciado. A localização do novo projeto era ainda uma incógnita e havia várias possibilidades em estudo", começa por contar Frederico Azevedo, do grupo Reitoria, em comunicado enviado pela consultora imobiliária Cushman & Wakefield.

"Sabemos que a localização é um fator chave em negócios de restauração para o sucesso dos mesmos, como garante a sua segurança em termos imobiliários - surgiu assim o espaço da PC Invest na Cantareira onde instalámos o Habitat – Terra e Fogo. Este edifício é um espaço histórico brilhantemente recuperado, numa zona ‘premium’ da cidade", enfatiza Frederico Azevedo.

A Cushman & Wakefield atuou para a empresa proprietária do espaço no arrendamento deste novo restaurante, a PC Invest.

"Estamos muito satisfeitos por termos arrendado este espaço tão especial ao grupo Reitoria, que tem dado provas de grande sucesso na restauração do Porto, ainda mais por ser o lançamento de um novo conceito", realça Miguel Lopes, da PC Invest.

A cozinha do Habitat é mais descontraída no piso térreo, elaborada no primeiro andar.