Sonae abre Continente no mítico Auto-Palace após investir 4,5 milhões na recuperação

A MC, braço da área de retalho alimentar da Sonae, abriu, esta quinta-feira, o Continente Bom Dia Largo do Rato após ter investido 4,5 milhões de euros no mítico Auto-Palace, que permitiu recuperar a fachada histórica de ferro e vidro daquele imóvel de interesse público, construído no início do século XX.Em comunicado, enviado às redações, a MC realça que os clientes do novo espaço comercial "vão poder admirar os vitrais arte nova encomendados, em 1907, ao pintor e mestre vitralista Cláudio Martins, e que ornamentavam, no segundo piso, o salão de leitura e o gabinete da direção da antiga catedral do automóvel, em Lisboa", os quais foram também recuperados pela empresa do grupo liderado por Cláudia Azevedo.A nova loja Continente, com uma área de aproximadamente 1000 metros quadrados, gerou a criação de 36 postos de trabalho, "reforçando a presença das lojas de proximidade" em Lisboa. Aberta diariamente, entre as 8h e as 22h, dispõe de 37 lugares de estacionamento, dos quais quatro para carros elétricos e 10 caixas, incluindo seis 'self-checkouts' para uma compra mais autónoma."Esta é mais uma das apostas do Continente na reabilitação de edifícios que fazem parte da história da cidade de Lisboa. Queremos estar ainda mais perto dos nossos clientes e esta é uma forma de 'devolvermos' o património da cidade aos seus habitantes e visitantes, para que possam desfrutar do espaço, ao mesmo tempo que fazem as suas compras", diz o diretor de loja, Samuel Chaves, citado na nota de imprensa.Esta quinta-feira ficou marcada pela abertura de uma segunda loja em Lisboa, na Rua de Arroios, com 200 metros quadrados, alargando a rede Continente Bom Dia para mais de 150 espaços em Portugal, ao serviços dos quais estão aproximadamente 7.000 trabalhadores.