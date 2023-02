Subway admite estar a avaliar venda da empresa

Apesar de estar a ponderar a venda, a empresa garantiu que a "gestão da empresa se mantém comprometida com o futuro e irá continuar a sua jornada de transformação". Transformação esta que incluí novos menus, modernização dos restaurantes e uma melhoria da experiência do cliente. No início do mês, a empresa já tinha divulgado que pretendia remodelar cerca 3.600 lojas na América do Norte este ano.

A Subway, que tem cerca de 37 mil lojas em mais de 100 países, concorre contra marcas como o McDonald's ou o Burguer King. Só nos Estados Unidos, a empresa tem mais de 20 mil lojas, superando a rival McDonald's, de acordo com a Bloomberg. Contudo, o modelo de negócio da companhia tem sido alvo de críticas nos últimos anos, com as lojas em regime de "franchising" a acusarem a empresa de abrir lojas muito próximas umas das outras, limitando assim o potencial de vendas e lucros de cada uma dessas.